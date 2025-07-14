Как в Казани прошел музейный лагерь для глухих и слабослышащих подростков

Под аплодисменты жестами в Казанском Кремле закрылась финальная смена Летнего музейного лагеря (ЛМЛ) для глухих и слабослышащих подростков. Кульминацией стала экскурсия по Кремлю, которую сами участники провели для гостей. Лагерный проект музея-заповедника работает третий год при поддержке программы «Формула хороших дел» СИБУРа.





«Лагерь – это венец долгой работы команды, которой небезразлично»: итоги сезона и сила партнерства

Летний музейный лагерь – уникальный инклюзивный проект Музея-заповедника «Казанский Кремль». В лектории Присутственных мест царила радость участников, смешанная с легкой грустью закрытия. Начальник отдела просветительских и инклюзивных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль» Дарья Муратова объяснила суть всей программы: «Это не просто досуг, а глубокое погружение в музейный мир для ребят с разными возможностями», – уточнила она.

Каждая смена для участников длилась 6 дней и была насыщена разнообразными событиями – экскурсиями по музеям Кремля, творческими мастер-классами и образовательными блоками, которые стали основной программой лагеря.

«Нашему проекту три года, и впервые можно подводить большие итоги. Мы стартовали в 2023 году с одной смены для слабовидящих детей. В этом году их стало уже три! Две для незрячих и слабовидящих разных возрастов и вот эта – проектная, для глухих и слабослышащих подростков. Суть этой смены – не просто знакомство с Кремлем, а создание собственного музейного проекта – экскурсии, которую они представят!» – анонсировала Муратова.

Директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов подчеркнул глубину проекта.

«Лагерь – это венец долгой работы людей, которым небезразличен результат. На самом деле, такие проекты требуют большего внимания в подготовке: нужны подготовленные кадры, партнеры, особое финансирование. Без крепкого партнера, готового к долгосрочной поддержке, это невозможно», – заметил в разговоре с «Татар-информом» Рахимов.

Он также особо отметил феномен «расширяющейся доброты». «Все подрядчики, узнавая, на кого ориентирован проект, искренне включались в него. Вот она, настоящая «формула хороших дел», в действии!» – отметил директор Музея-заповедника «Казанский Кремль».

«Кремль заговорил их языком»

Самым волнительным моментом для участников лагеря стала подготовленная подростками экскурсия. Стены древнего Кремля стали свидетелями необычного гида: сами участники лагеря вели гостей по маршруту, выбирая свой способ общения.

«Мы в понедельник договорились: каждый говорит так, как ему удобно. Кто-то голосом, кто-то – жестами. И они блестяще справились!» – с гордостью прокомментировала Дарья Муратова.

17-летний Богдан Абеев уверенно рассказывал историю Благовещенского собора. «Сначала на этом месте была деревянная церковь, потом возвели белокаменную с пятью куполами. А вот эту трапезную пристроили уже в XVIII веке», – с уверенностью провел экскурсию Богдан.

Он отметил, что история его всегда завораживала.

«И опыт выступлений у меня уже был, я ездил в Москву экскурсоводом-переводчиком. Но здесь, в Кремле, рассказывать по-особенному волнительно и приятно. Если честно, больше всего из программы лагеря мне запомнились мастер-класс по флористике и подъем на смотровую площадку в Музее Спасской башни – это было невероятно!» – поделился с «Татар-информом» Богдан Абеев после экскурсии.

Но настоящим откровением для многих стало выступление одной из участниц лагеря – Анастасии. «Для многих родителей было неожиданностью, когда Настя, которая может говорить голосом, выбрала для рассказа русский жестовый язык. Она занимается жестовым пением, и ее жесты были невероятно красивы и выразительны», – пояснили организаторы.

В процессе экскурсии подростки щедро делились знаниями о восьми сохранившихся башнях Казанского Кремля, о тайнах Пушечного двора. Их поддерживали не только родители, но и волонтеры, чей энтузиазм куратор лагеря Дарья Муратова описала так: «Порой кажется, наши волонтеры с большим рвением идут сюда, чем на основную работу! Их энергия и поддержка – неотъемлемая часть успеха».

«Расцвел здесь мой сын!»: восторг родителей и подарки юным «экскурсоводам»

После увлекательной экскурсии подростков ждала трогательная церемония вручения памятных сувениров. Директор историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов лично вручил каждому участнику набор с глубоким смыслом, как рассказала куратор лагеря Дарья Муратова.

«Это наша благодарность и память. Футболки вы расписали сами! Приобретенные при поддержке программы «Формула хороших дел» пауэрбанки – чтобы впечатления всегда были «заряжены». Ланч-боксы – для будущих летних приключений. Носочки с «Л» и «М» – эту задумку с энтузиазмом обсуждал весь музей! И особенные подвески-пазлы. Именно эти подвески, изготовленные в инклюзивных мастерских «Перемена» людьми с особенностями развития, стали самым сильным символом: «Каждый пазл – частичка нашей смены. Собранные вместе – мы!» – передавала подарки куратор лагеря.

Ребята с радостью приняли ценные памятные сувениры, обсуждая личные открытия друг с другом.

Светлана Сухарева, мама 18-летнего Ярослава, не скрывала эмоций радости и благодарности. «Весь учебный год у сына было не очень хорошее настроение. А здесь он просто расцвел! Приходит домой и взахлеб говорит: «Мы духи делали, цветы, жирафа». Он получил колоссальный опыт! Сегодня он так хорошо проявил себя на экскурсии. Раньше он стеснялся, а сейчас его речь стала увереннее, громче. Это чудо!» – призналась мама Ярослава.

Педагогический взгляд на значимость проекта представила замдиректора по воспитательной работе школы-интерната им. Ласточкиной Елена Митина, сопровождавшая детей всю смену: «Это не просто развлечение, это мощный толчок в будущее! Наши дети участвуют также в важном проекте «Абилимпикс». Наши ребята участвовали в мастер-классах по флористике, дизайну, созданию контента – они открыли для себя реальные профессии, показали свои возможности. Увидеть искру в их глазах, понять, что они задумались о своем пути, – это бесценный результат работы проекта. А сегодня жестовые выступления некоторых наших ребят просто «оживили» Кремль! Всем огромное спасибо за эту возможность – это было просто замечательно!»

«Что дальше?»: взгляд в будущее летнего музейного лагеря

Завершился день по-семейному теплым пикником в парке «Черное озеро». Смех, общие фотографии, обмен впечатлениями – так закончилось это летнее музейное приключение подростков. Команда ЛМЛ уже готовится анализировать сезон, думая о новых горизонтах.

«Сейчас главное – сесть, проанализировать все три смены, понять, куда двигаться, как улучшать качество. Нужно подумать и о новых аудиториях: например, с глухими, слабослышащими мы работали только с подростками, но не с младшими детьми. Это важный, и новый для нас горизонт», – отметила начальник отдела просветительских и инклюзивных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль Дарья Муратова.

По ее словам, за три года проект собрал потрясающую команду, в числе которых волонтеры, специалисты и сотрудники музея.

Эти несколько дней в стенах древнего Кремля подарили подросткам не только знания, но и уверенность, и ощущение, что мир открыт для них. А их экскурсия стала ярким доказательством: инклюзия – это когда древние стены учатся слушать и понимать по-новому.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»