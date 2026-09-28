«Настоящая богиня». Алина Загитова восхитила поклонников на яхте

Фото: социальные сети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в социальных сетях кадрами с морского отдыха. На снимке спортсменка запечатлена на борту яхты на фоне заката.

Загитова позирует в тёмно-синей мини-юбке из полупрозрачной ткани с пайетками и топе на тонких бретелях с завязками на спине. Солнце опускается за горизонт, окрашивая небо и воду в тёплые золотисто-оранжевые оттенки. Вдали виднеются очертания прибрежных холмов, а ветер играет с распущенными волосами фигуристки.

Поклонники не оставили публикацию без внимания. В комментариях они восхищаются внешним видом спортсменки: «Ого», «Невероятно красивущая!», «Ну что за огонь, Алина, ты просто загляденье, настоящая богиня».

Напомним, что Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. Она завершила соревновательную карьеру в 2019 году, после чего активно участвует в ледовых шоу, развивает собственные проекты и ведёт социальные сети.