Наставник «Зенита» Вербов: «Локомотив» - претендент номер один на золото»

Главный тренер «Зенита‑Казань» Алексей Вербов считает «Локомотив» главным претендентом на победу в плей-офф в Суперлиге.

– Я считаю, что «Локомотив» – претендент номер один на золото. То, что сегодня мы выдержали и переломили ход встречи говорит о том, что ребята — настоящие герои, причем с обеих сторон. Качество игры, которое я увидел — это нереальный уровень, – заявил Вербов «Матч ТВ».

В серии плей-офф «Зенит» – «Локомотив» ничья (1-1). В первой встрече казанцы уступили новосибирцам (2:3), а во второй – выиграли (3:1). Ближайшие два матча между соперниками пройдут 10 и 12 апреля в Новосибирске.

В 1/2-финала команды играют до трех побед. Во второй паре «Динамо» – «Зенит-СПб» счет в серии – 1-1.