Наставник «Нефтехимика»: Не надо думать, что мы имели преимущество над «Куньлунем»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал клубной пресс-службе итоги двух домашних матчей с «Куньлунем» (5:2 и 7:1). Специалист рассказал, что остался доволен игрой своей команды.

Он подчеркнул, что, несмотря на итоги игр, «Куньлунь» остается серьезным соперником для нижнекамцев.

«Нам противостоял серьезный соперник, у которого были хорошие моменты, неплохое большинство. Поэтому не надо думать, что мы имели подавляющее преимущество. Да, мы хорошо провели оба матча — целеустремленно, результативно, хорошо отыграли в обороне, в меньшинстве неплохо защищались», — заявил Леонтьев.

Оценил он и настрой своих подопечных. Несмотря на несколько экспериментальный состав, «Нефтехимик» провел матчи достойно. «Про эти матчи надо забыть как можно быстрее. 2 сентября, когда в рамках чемпионата вновь будем играть с этой командой, там будет совершенно другой хоккей и уже за очки. Мы это прекрасно понимаем», — добавил тренер.

Леонтьев подчеркнул, что игры с китайским клубом нужны были для проверки ближайшего резерва и «Нефтехимик» должен выйти на пик формы уже к началу сезона. Отдельно он упомянул Анселя Галимова и Либора Гудачека.

«Ансель у нас, скажем так, давно был на карандаше. Вели переговоры. Хорошо, что они увенчались успехом, хотя и мы хотели, чтобы он раньше присоединился к нам. Но что есть, то есть. Он в неплохой форме, по крайней мере это можно сказать по сегодняшней его игре. Ведь тяжело так сходу вливаться в командную игру. Будем дальше работать с ним», — уверил специалист.

В свою очередь Гудачек провел с командой часть предсезонной подготовки, однако сейчас он готовится к квалификационным матчам Олимпиады. «Матчи, которые он проведет, дадут хороший игровой тонус, и надеемся, что Либор вернется к нам в хорошей эмоциональной форме», — заключил главный тренер «Нефтехимика».