Наставник ХК «Нефтехимик» об игре в Уфе: Нас подвело неуверенное начало

По игре «Нефтехимика» против «Салавата Юлаева» нельзя было сказать, что нижнекамцы где-то уступали сопернику. Команду подвело обескураживающее начало — уже во время второй смены шайба оказалась в воротах гостей. Об этом на послематчевой конференции заявил главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Несмотря на то что матч завершился со счетом 1:5, Леонтьев в целом остался доволен игрой подопечных.

«Мы готовились, разбирали команду соперника. Они сейчас на ходу и мы знали, что просто не будет, — подчеркнул специалист. — Начало нас обескуражило. Во второй смене сами себе привезли гол. По игре нельзя сказать, что где-то уступали, но счет на табло. Молодцы, что сражались до конца, забили в большинстве».

Несмотря на значительное количество пропущенных шайб, Леонтьев не предъявил претензий и к вратарю «Нефтехимика». Он отметил, что в таких случаях следует не ругать голкипера, а совместно разбирать игру.

«Вратари — это особая каста людей. Мы их не трогаем, даже если они ошибаются. По сегодняшним шайбам я бы не сказал, что там были его голы. Там ошибались другие», — добавил Леонтьев.

В завершение наставник нижнекамцев подчеркнул, что его команду подвело неуверенное начало и первая пропущенная шайба. «Плюс первое большинство мы получили только при 0:5. Соперник к тому времени уже реализовал несколько попыток численного большинства», — отметил он.