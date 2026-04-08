Наставник УНИКСа Перасович: «Мы испытываем определенные проблемы»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович, несмотря на последнюю победу своей команды над «Автодором» (86:65), считает, что его коллектив показал не лучшую игру в этом матче.

«Этот результат гарантировал нам второе место в регулярном чемпионате, что было нашей целью перед матчем. Также мы хотели дать игровое время Дишону Пьерру и Ксавьеру Манфорду. Мы ротируем состав, пробуем разные сочетания.

Я доволен настроем команды, но исполнение было не лучшим, ведь хорошей игры мы не показали. Мы испытываем определённые проблемы в некоторых компонентах. Но сейчас нужно меняться и показывать свой лучший баскетбол – особенно в преддверии WINLINE Basket Cup», – цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги.

По итогам 37 игр УНИКС находится на втором месте с 60 очками. На счету подопечных Велимира Перасовича 31 победа и 6 поражений в сезоне 2025/26.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ЦСКА (71 очко). Последние досрочно оформили чемпионство. На счету столичной команды 34 победы и 3 поражения.

Ближайший матч УНИКС сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 15 апреля. Начало – в 19:30 мск.