Наставник УНИКСа о победе в Минске: Мы очень хорошо начали игру

Баскетболисты УНИКСа мощно начали сегодняшнюю игру против «Цмоки-Минск». Такое мнение о матче в Минске высказал главный тренер казанского баскетбольного клуба Велимир Перасович.

«Думаю, что мы очень хорошо начали игру (17:0). Когда мы совершили первые замены, «Цмоки» отреагировали. В этот момент они сократили то преимущество, которое было у нас в 1-й четверти. Но после большого перерыва мы оформили большое преимущество, после чего игра была закончена», – цитирует наставника казанцев пресс-служба УНИКСа.

Татарстанский клуб, обыграв «Цмоки-Минск» в лиге ВТБ со счетом 92:72, продолжает лидировать в турнире.