Наставник УНИКСа о победе над «Локомотивом-Кубанью»: Начали матч слишком расслабленно

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал домашнюю победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в первом туре чемпионата Единой лиги ВТБ. Он признал, что хозяева неважно начали игру, сообщает пресс-служб клуба.

«Действовать маленькой пятеркой не было моим изначальным планом. В начале матча Хезонья действовал не лучшим образом, играл мягко и без концентрации. Сегодня Лоренцо Браун принес нам гораздо больше пользы в нападении. Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно будем сталкиваться с проблемами, как сегодня в первой половине. Вопрос не в том, кто из игроков сколько времени проводит на паркете, а в том, кто лучше готов и кто показывает более качественный баскетбол. Мы начали матч слишком расслабленно, видимо, посчитав, что легко выиграем», — подчеркнул Перасович.

Наставник УНИКСА констатировал также, что его команда играла менее жестко, чем гости. «Но без борьбы невозможно добиваться результата в нашем виде спорта. Мы заметно уступали сопернику в степени жесткости. Вышли как на прогулку, принимали неправильные решения в нападении. В первых двух четвертях совершили 10 потерь, после которых получили в переходах 18 очков в свою корзину, что говорит об отсутствии у нас концентрации», — уточнил он.

Кроме того, Перасович назвал проблемой отсутствие терпения в нападении: «В предыдущем поединке с „Локо“ в рамках Суперкубка Лиги ВТБ мы пропустили 70 очков за 40 минут, сегодня же нам забили 57 только за первую половину. Мне было стыдно перед болельщиками и перед самими собой за нашу игру после двух стартовых четвертей. В нападении основная проблема заключалась в отсутствии терпения. Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы».