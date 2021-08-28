Наставник «Стрелы» о победе над «Локомотивом»: Победила команда, сделавшая меньше ошибок

Матч против пензенского «Локомотива» был тяжелым, но несмотря на это регбисты «Стрелы» стараются получать удовольствие от игры при каждой встрече. Об этом сказал главный тренер казанского клуба Джей Пи Нил.

Наставник казанцев не скрыл, что его команде повезло в концовке.

«Мы знали, что это будет очень тяжелая игра, что победит команда, которая сделает меньше ошибок. К счастью, мяч где-то отскочил в нашу сторону, и мы получили эту победу, — рассказал специалист. — В первом тайме нам полчаса пришлось играть под серьезным давлением соперника, но после перерыва мы постарались перевести игру на чужую половину поля и оказывать давление там».

Джей Пи Нил объяснил, чем нынешний год отличается от прошлого. По его словам, сегодняшняя команда «не лучше и не хуже прошлогодней, она просто другая».

«Год назад у нас было много времени на подготовку, мы о многом думали. Теперь же мы собрались прямо перед стартом сезона, выходим на каждый матч, играем и стараемся наслаждаться этим», — цитирует наставника казанцев клубная пресс-служба.