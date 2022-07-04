Наставник «Стрелы» Нил предложил сыграть сборным ЮАР и России по регби

Главный тренер казанской регбийной «Стрелы» Джей Пи Нил сообщил корреспонденту «Татар-информа», что предложил провести товарищеский матч по регби между сборными России и ЮАР, за которую он провел немало матчей.

«К сожалению, из-за санкций я не могу сравнить уровень российского первенства с европейскими чемпионатами. Сокращен лимит легионеров в вашем чемпионате, я понимаю, для чего это сделано. Посмотрим, просядет или нет уровень чемпионата. Надеюсь, что РФР сделает нужные выводы из сложившейся ситуации. Может быть, с учетом наших отношений на уровне государств, сыграют сборные России и ЮАР», – заявил Нил.