Наставник «Стрелы» Нил — о планах на межсезонье: Нам нужны игроки, чтобы биться с лучшими

Главный тренер казанской регбийной «Стрелы» специалист из ЮАР Джей Пи Нил рассказал клубной пресс-службе о планах команды на межсезонье. Нил подчеркнул, что времени на подготовку к сезону у команды мало.

«У нас немного времени, чтобы изменить команду в межсезонье. У нас 10 дней отдыха, потом стартует чемпионат по регби-7, а затем и по классическому регби. Я бы даже не назвал это перерывом, а ребятам я сказал, что это, скорее, сиеста (улыбается). Поэтому у нас есть полноценных 7 дней отдыха, чтобы прийти в себя физически и эмоционально и все начать сначала. Таков календарь, и нам просто надо адаптироваться к нему», — заявил специалист.

Говоря о кадровых изменениях, наставник отметил необходимость усиления состава.

«Я надеюсь, что нашу команду пополнят 1-2 игрока, потому что нам это необходимо. Например, тому же Вячеславу Красильнику уже примерно 42 года (смеется, на самом деле 35). Но он играет все матчи без замен, и так дальше не может быть. Поэтому нам нужны игроки, чтобы биться с лучшими в следующем сезоне. Плюс у нас по календарю предстоят аж 14 игр до зимнего перерыва! Будет очень много регби. И я надеюсь что, наша команда по-прежнему будет единым целым, мы избежим травм и постараемся показать результат не хуже, чем в этом сезоне», — отметил главный тренер «Стрелы».

Кроме того, наставник считает, что покинут команду всего один-два игрока.

«Изменения в команде будут не очень большими. Мы смогли переподписать большую часть наших игроков, разве что 1-2 игрока покинут команду. Но, поверьте, нас усилят 3-4 очень интересных игрока. Это пойдет на пользу клубу, и мы с нетерпением ждем их», — подчеркнул Нил.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Стрела» заняла четвертое место, уступив в матче за третье место клубу «ВВА-Подмосковье».