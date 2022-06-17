Наставник «Стрелы» Нил о матче за третье место: Настроены завершить сезон на хорошей ноте

Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил рассказал клубной пресс-службе о подготовке команды к завтрашнему домашнему матчу за третье место российской суперлиги по регби против «ВВА-Подмосковье». По словам специалиста, казанцы настроены завершить сезон на хорошей ноте.



Тренер признал, что поражение в полуфинале от «Локомотива» сильно разочаровало, но затем команда хорошо поработала.

«Конечно, мы были очень разочарованы после нашего последнего матча. Понимаем, что между нами и «Локомотивом» нет большой разницы, и нам очень хотелось сыграть в финале. Это был наш первый матч в полуфинале чемпионата, с ним было связано много эмоций, но все учатся только на своих ошибках. Поэтому лучшее в такой ситуации – сосредоточиться на следующей работе, что мы и сделали. Команда провела плодотворную тренировочную неделю, игроки настроены завершить сезон на хорошей ноте», – заявил Нил.

Говоря о сопернике, Нил назвал «ВВА-Подмосковье» хорошим, достойным соперником, подчеркнув важность поддержки родных трибун.

«Против «ВВА-Подмосковья» мы играли совсем недавно – разобрали тот матч, сосредоточились на наших упущенных возможностях, проанализировали, в чём мы можем быть лучше в новой встрече. Это хороший коллектив, достойный соперник – уверен, соперники покажут отличное регби. Нашим преимуществом должны стать домашние трибуны: игра перед родными болельщиками поднимает команду на бой, и нам будет очень нужна поддержка. Надеюсь, зрители заполнят стадион, а мы постараемся их не разочаровать», – подчеркнул наставник.

Напомним, матч за третье место «Стрела» – «ВВА-Подмосковье» состоится 18 июня в Казани.