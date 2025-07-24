Наставник «Стрелы-Ак Барса» ДжейПи Нил рассказал, какой клуб задал тон российскому регби

vk.com/strelarugby

Главный тренер «Стрелы-Ак Барса» ДжейПи Нил в интервью «Татар-информу» рассказал, какой клуб, по его мнению, задал тон российскому регби.

«Енисей-СТМ» был той командой, которая задала тон российскому регби. Долгое время они вообще были непобежденными. И я думаю, когда в России начинали появляться новые амбициозные команды, план у них был один – отогнать «Енисей-СТМ» с лидирующих позиций. И я могу заверить, что в последние годы «Стрела-Ак Барс» максимально приблизилась по уровню мастерства к «Енисею-СТМ». Мы несколько раз их обыгрывали, забирали у них трофеи. Были очень близки в прошлом году, чтобы отобрать чемпионство, но немного не повезло. Полагаю, болельщикам интересно смотреть за противостоянием «Стрелы-Ак Барса» и «Енисея-СТМ», так как обе команды играют в довольно интересное и, я бы сказал, позитивное регби», – сказал ДжейПи Нил.

Южноафриканский специалист возглавляет «Стрелу-Ак Барс» с 2019 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России и два Суперкубка России.

В это воскресенье «Стрела-Ак Барс» встретится в полуфинале Кубка России с «Енисеем-СТМ».