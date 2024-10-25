Наставник спортсменов из Югры поделился секретами успехов в муай-тае

Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в этом году добились феноменальных результатов в тайском боксе (муай-тае). Об этом пишет издание Ugra-news.ru.

В частности, Руслана Гараева и Екатерина Бежан стали победительницами чемпионата и первенства России, которые проходили в Нижнем Новгороде. Еще одна югорчанка, Виктория Плаксина, завоевала там бронзу.

Спустя месяц на первенстве страны в Покровском Московской области для более младших категорий (за награды и путевки на первенство мира боролись более тысячи спортсменов из 56 регионов России) представители Югры завоевали 20 медалей разного достоинства. Затем Екатерина Бежан из Сургута привезла бронзовую награду с первенства мира в Греции.

Позднее, осенью, в Таиланде югорчанки Анастасия Тихонова, Каролина Петрова, Руслана Гараева и Риана Каравалиева победили на первенстве мира, а та же Екатерина Бежан стала бронзовым призером чемпионата мира. Немногого не хватило для завоевания наград Никите Алексееву, но тренеры продолжают верить в него.

Своими достижениями в тайском боксе спортсмены из Югры обязаны в первую очередь наставнику — Илье Гриненко. «До начала турнира я подготовил тренировочный план, куда входил сбор на месте проведения соревнований. Будучи спортсменом, я сам проходил это на практике и считаю необходимым пройти акклиматизацию не менее 10 или 14 дней перед соревнованиями. Соответственно, мы поехали туда за две недели на сбор, где я тоже разработал тщательный план тренировок. На летних сборах мы работали по этой же схеме в Краснодарском крае и решили перенести этот опыт в Таиланд», — рассказал он.

«Совершенно другой климат и влажность, к которой мы готовились заранее. Кто не знает, то перед посещением таких стран рекомендуется ходить в хамамы и солярии. Мы также этим пользовались, но для полной акклиматизации рекомендуется полностью погрузиться в этот климат. Кроме того, нужно было привыкнуть к питанию. В Таиланде очень отличается рацион питания от привычного нам, поэтому тренировали и желудок», — добавил тренер.

Кроме работы на тренировках, уделялось время и восстановительным процедурам (массажу, бане). Для психологической подготовки в дни отдыха спортсмены посещали местные достопримечательности, аквапарк и пляж. Особенно атлетам из Югры запомнились свежие кокосы, которые обрабатывали прямо перед подачей.

«Те, кто впервые выбрался в Таиланд, были очень рады всё это увидеть. Риана и Никита очень много задавали вопросов, интересовались местной жизнью. Девочки, которые были уже во второй раз, тоже получили массу приятных эмоций, потому что за три года впечатления угасли. Мы снова погрузились в атмосферу родины муай-тая — удалось поработать с тайскими тренерами. Для нас было немного непривычно, но весьма интересно получить опыт в стране, где родился этот вид спорта», — подчеркнул Гриненко.

В этом году турнир объединил представителей рекордного количества государств. За звание чемпионов мира боролись около 1700 бойцов из 110 стран. По словам специалиста, растет конкуренция среди девушек — в некоторых весовых категориях их было больше, чем молодых людей.

По словам тренера, все «настраиваются» на сборные России, Беларуси и других стран СНГ, потому что они уже несколько лет являются лидерами в муай-тае. «Команда хозяев турнира тоже очень сильная и собирает немало наград. Европейская школа тоже достаточно серьезная», — уточнил он.

Отдельно Илья Гриненко упомянул, что перед состязаниями занижает свои ожидания как тренер, чтобы затем не разочаровываться слишком сильно. «В данном случае нам удалось реализоваться практически полностью. Не повезло немного Никите Алексееву, он был впервые на международном старте. Видимо, сказался недостаток опыта, но в следующем году, думаю, все будет хорошо. Что касается девушек, то они просто большие молодцы, все отработали на 150 процентов», — заключил он.