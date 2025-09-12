Наставник «Сочи» Крикунов о своем возрасте: «Никого не знаю, кто работал бы так долго»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер ХК «Сочи» 75-летний Владимир Крикунов заявил, что этот сезон в его тренерской карьере может стать последним и упомянул других возрастных тренеров в российском хоккее Билялетдинова и Тихонова.

— Вас уже спрашивали, как вы приняли такое решение. Но помните ли, кто из ваших коллег позже всех работал тренером?

— Нет. Лично никого не знаю, кто работал бы так долго.

— А если старше 65 взять, например?

— Ну, Билл работал, Билялетдинов. 70 ему было в прошлом году, он 1954 года. Тихонов тоже в 70 с чем-то работал. Я последний год работаю и заканчиваю, – рассказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Отметим, тренерскую карьеру Крикунов начал в 1985 году. Он известен по работе в национальных сборных Словении, Беларуси, Казахстана и России.

ХК «Сочи» стал 13-м клубом в его послужном списке. Также в разные годы он тренировал два татарстанских клуба казанский «Ак Барс» (1999-2001, 2011-2012) и нижнекамский «Нефтехимик» (2001-2004, 2008-2011, 2013, 2014-2016).

Контракт Крикунова с сочинцами рассчитан до конца сезона-2025/26.