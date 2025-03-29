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На главную ТИ-Спорт 29 марта 2025 23:14

Наставник СКА Роман Ротенберг после матча с «Динамо»: «Нет вопросов к команде»

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Наставник СКА Роман Ротенберг после матча с «Динамо»: «Нет вопросов к команде»
Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после проигранного матча московскому «Динамо» (1:2 ОТ) подвел итоги встречи.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, отличная атмосфера на арене. Две сильные команды сыграли без ошибок почти четыре периода. В овертайме мы допустили одну ошибку. Нет вопросов к команде. Все бились. Есть характер. Надо найти ключи к воротам соперника. Забросить больше шайб, потому что одной шайбы мало.

Готовимся к следующей игре, это плей-офф, это серия. Нам есть что улучшить, у нас есть возможности и есть ребята, которые могут вернуться к следующей игре. Это наш капитан и Сергей Плотников. Ждём возвращения наших игроков. Нам надо брать следующий матч. Готовимся», – сказал главный тренер СКА на пресс-конференции.

Следующий матч «армейцы» сыграют против «Динамо» на домашнем льду 31 марта.

#ХК СКА #кхл #хоккей
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