Наставник «Синтеза» о поражении от «Спартака»: Пока нет никаких объяснений

Главный тренер казанского ватерпольного «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» второе подряд поражение от волгоградского «Спартака», не найдя объяснений неудаче.

Специалист пока не понял, что произошло с командой во второй половине встречи. «Будем разбираться. Пока у меня нет никаких объяснений поражению. Первая половина встречи была нашей, вели 7:4, а вот вторая — не наша, особенно третий период, проигранный 1:7», — подчеркнул он.

При этом Закиров заверил, что выводы будут сделаны. «Если разберемся в причинах неудачи, пойдем дальше, если нет, то можем развалиться. Надо делать выводы. К сожалению, так бывает в спорте», — резюмировал он.