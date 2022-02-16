Наставник сборной России Жамнов: «Устал от бреда российских журналистов»

Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в четвертьфинале турнира в Пекине над Данией (3:1).

«Тяжёлый матч. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось все решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось два главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться», – заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Тренер признал, что в третьем периоде его подопечные потеряли концентрацию. «Потеряли концентрацию. Когда счёт был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача. Думаю, для всех это была валидольная победа. Никто же не мог предсказать, что словаки обыграют американцев. Это плей-офф, тут маленький недонастрой может очень дорого стоить. В критические моменты старался успокоить ребят. Потому что пошла суета. Попросили, чтобы защитники разговаривали с вратарём во время подборов около своих ворот. Хотя мы постоянно их просим об этом».

По словам наставника, одной из задач в матче было бросать верхом. «После второго периода в раздевалке я сказал, чтобы бросали верхом. И перед игрой мы говорили, что вратарь датчан часто садится. Ну а во втором периоде было очевидно, что он постоянно сидит. Просили ребят, чтобы если они вылезают на ворота, то бросали верхом».

Жамнов не стал критиковать своих подопечных. «Галиев играл в третьем периоде — одну смену провёл. У нас команда: кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, лучше двигался. Те перестановки, которые делались в процессе матча, были необходимы. Неправильно будет сказать, что мы его посадили. Просто на какие-то отрезки выходили другие сочетания. Если посмотрите игру, то мы пробовали много перестановок, в том числе и не связанных с Галиевым. Все сочетания потом вернулись обратно. Решили чуть встряхнуть команду. Обрез Гусева в большинстве -это хоккей, все ошибаются. Что было, то было, двигаемся дальше. Давайте возьмём больше позитива из этой игры, чем негатива.

Удаление Плотникова - это игровой момент, клюшка была на льду. Такое бывает, когда идёт борьба и ты борешься за шайбу. Если посмотреть, то за воротами чуть больше места, чем на аренах в КХЛ. Вратари иногда теряются там, это у многих голкиперов на турнире происходит, они ошибаются. Но Иван (Федотов) сегодня тоже выручил, молодец».

Жамнов порадовался за первый гол капитана команды Вадима Шипачёва. «Я надеюсь. Ребята все довольны. Переживали за него. Думаю, Вадим раскрепостится и забьёт ещё не один решающий гол на этом турнире. Они (чемпионы-18) опытные игроки, они уже были на этом этапе, проходили всё. Хочется, чтобы нападающие больше забивали и использовали свои шансы. Шансов не так много в современном хоккее. Все играют очень плотно, отрабатывают назад. Нужна концентрация».

Также Жамнов прокомментировал предстоящую полуфинальную стадию олимпийского хоккейного турнира. «Я не знаю, с кем мы будем играть дальше. Давайте подождём. Я же сказал, что дальше нас ждут два самых важных матча. Кто будет дальше по сетке от нас уже не зависит. Надо выходить и играть. Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить. Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них всё получится».

Наконец, Жамнов раскритиковал работу российских журналистов. «Просто весь этот бред, который пишут в «Телеграме». Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас всё время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал», – сказал Жамнов.