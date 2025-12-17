Наставник «Салавата Юлаева» Козлов: Вратарь соперника провёл великолепный матч

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча «Зеленого дерби» против «Ак Барса» в Казани оценил игру 22-летнего голкипера и воспитанника татарстанцев Максима Арефьева. Матч завершился в пользу хозяев (6:3).

«У нас сегодня возникли сложности с реализацией большинства – это ключевой момент, из-за которого мы проиграли. Было достаточное количество голевых моментов, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Проанализируем, подготовимся к следующей игре», – сказал Козлов журналистам на пресс-конференции после матча.

Накануне «Ак Барс» объявил о расставании с 27-летним вратарем Михаилом Бердиным, который пополнил ряды казанцев перед сезоном 2025/26.

На счету Максима Арефьева в текущем сезоне три проведенных матча при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,70.