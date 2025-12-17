news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 декабря 2025 10:33

Наставник «Салавата Юлаева» Козлов: Вратарь соперника провёл великолепный матч

Читайте нас в
Телеграм
Наставник «Салавата Юлаева» Козлов: Вратарь соперника провёл великолепный матч
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча «Зеленого дерби» против «Ак Барса» в Казани оценил игру 22-летнего голкипера и воспитанника татарстанцев Максима Арефьева. Матч завершился в пользу хозяев (6:3).

«У нас сегодня возникли сложности с реализацией большинства – это ключевой момент, из-за которого мы проиграли. Было достаточное количество голевых моментов, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Проанализируем, подготовимся к следующей игре», – сказал Козлов журналистам на пресс-конференции после матча.

Накануне «Ак Барс» объявил о расставании с 27-летним вратарем Михаилом Бердиным, который пополнил ряды казанцев перед сезоном 2025/26.

На счету Максима Арефьева в текущем сезоне три проведенных матча при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,70.

#ХК Ак барс #хк салават юлаев #зеленое дерби
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025