Наставник «Салавата Юлаева» Козлов о поражении от «Локо»: «Хороший урок получили сегодня»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в Кубке TAНЕКO в Казани, отметив пользу от такого поражения и предупредив, что завтра против «Ак Барса» уфимцы выставят боевой состав.

«Хороший урок получили сегодня. Начало могло быть лучше в плане выигранных единоборств. Были моменты у нас в первом периоде, хорошие контратаки не реализовали. И большинство тоже не совсем пошло. Для меня было много полезной информации в каждой игре. Особенно, когда она не совсем складывается, как хотелось. Я смотрел на ребят, кто как будет действовать в ситуации, когда не идёт. Тогда лучше узнаешь характер и понимаешь, как использовать ребят. Но я увидел, что даже в этой ситуации было много позитива. Но были и ситуации, где мы заставляли.

Состав на игру с «Ак Барсом»? Будет приближенный к боевому. Это будет очень хороший экзамен для нас, команда будет в боевой готовности», – заявил Козлов

При этом причину неудачной игры в большинстве наставник видит в несыгранности состава.

«У нас на предсезонке команда полностью поменялась. Мы смотри, кто в каких сочетаниях и как может играть. Да, мы не реализовали много большинства. Но молодые ребята получили опыт и поняли, что такое играть в большинстве в КХЛ. И мы поменяли ребят по разным позициям, чтобы посмотреть смогут они или нет, и лучше владеть ситуацией», – подчеркнул специалист.

Напомним, завтра «Ак Барс» и «Салават Юлаев» закроют программу предсезонного турнира Taneco.