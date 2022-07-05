Наставник «Рубина» Слуцкий назвал дилетантами и популистами своих критиков

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения (0:2) в контрольном матче против «Динамо» ответил тем экспертам и журналистам, которые критикуют специалиста за медийную активность вне футбольного поля.

«Мне смешно слушать, когда это говорят. Тем более ваши коллеги – журналисты. На самом деле, начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся нигде в медийном пространстве абсолютно. Это как раз был такой период, когда уехали легионеры и начались все эти проблемы. Когда мы сходу занимали четвертое место и попадали в еврокубки, наша активность в медиа никак не влияла.

Это такая популистская и дилетантская позиция: «Да что они там только клипы снимают. Нифига не работают, ничего не делают». Ну, хорошо. А из уст ваших коллег когда это звучит, от тех, кто обязан поддерживать активность в медиа и приветствовать ее, ну это вдвойне странно. Поэтому, собственно говоря, я и давно не даю интервью спортивным СМИ», – сказал главный тренер «Рубина».

Напомним, что «Рубин» при Леониде Слуцком впервые в своей истории вылетел из РПЛ и следующем сезоне сыграет в Первой лиге.