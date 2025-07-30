Наставник «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как чуть не попал на Афганскую войну

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как чуть не попал на войну в Афганистане, будучи военнослужащим.

«Да, я же служил в погранвойсках. Это было во время карьеры в "Памире". Мы там были в учебке полтора месяца, проходили подготовку, где были марш-броски, химические дни, когда ты всё делаешь в противогазе, и так далее. А это был как раз период Афгана. Я уже должен был туда ехать. Это был конец декабря, 29 декабря в 17:00 закрывалась граница. А если она закрывается, то тебя оттуда уже не вывезти. Но за нами приехал начальник команды и вытащил нас оттуда. Нас вывезли 29 декабря в 16:00. Иначе пошли бы в Афган. Но за нас попросило министерство республики, чтобы мы могли продолжить тренироваться и играть за "Памир". Когда нас вывезли из учебки, привезли в Пяндж, где располагалась 201-я дивизия. Ей тогда руководил генерал Шапошников. Надеюсь, я не ошибся в фамилии. Он нам сказал: "Спасибо, будем за вами следить". И дальше на машине нас вывезли уже через границу», – сказал Рашид Рахимов.

В прошлом сезоне Рашид Рахимов вместе с «Рубином» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.