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Общество 21 июля 2025 14:59

Наставник по бизнесу объяснила, как грамотно добиться прибавки к зарплате

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Разговоры о повышении зарплаты остаются для многих неприятной темой. Однако, как считает предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян, добиваться прибавки к окладу без карьерного роста – путь в никуда. Ее слова приводит «Радио 1».

Как сообщила Давидян, рост зарплаты напрямую связан с новым уровнем должности. Просьбы о прибавке, не подкрепленные дополнительными обязанностями, редко дают результат. Вместо этого специалист посоветовала обращать внимание на внутренние вакансии и расширение отделов. Это, по ее мнению – наиболее подходящий момент, чтобы претендовать на более высокую позицию.

Давидян подчеркнула, что важно заранее понять, какие задачи и ответственность предполагает новая должность. Кандидат должен убедительно объяснить работодателю, почему он подходит на эту роль и готов взять на себя новые обязанности.

Она также напомнила, что в вопросах карьеры стоит проявлять активность – ждать, пока все изменится само по себе, не имеет смысла.

#зарплата #повышение зарплаты #полезная информация
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