«Наставник, педагог и друг»: в Казани простились с Георгием Гатауллиным

Председатель жюри КВН Татарстана, сотрудник Аппарата Кабинета Министров РТ Георгий Гатауллин скоропостижно скончался 22 сентября в Казани. Сегодня его похоронили на Самосыровском кладбище.

«Наставник, педагог и друг», — так говорили пришедшие попрощаться с Георгием Гатауллиным в Казани. На церемонии прощания было много кавээнщиков — долгие годы он возглавлял жюри республиканского Клуба веселых и находчивых. Проститься с ним пришли и представители творческой интеллигенции, сотрудники министерств по делам молодежи и образования. Гатауллин много лет трудился в отделе высшего, среднего профессионального образования и науки аппарата Кабинета Министров РТ.

«Он воспитал не одно поколение талантливых и ответственных людей, которые сегодня трудятся на благо республики и страны. До конца оставался преданным выбранному делу, был полон новых идей и невероятной творческой энергии, талантливый и харизматичный человек. Это большая утрата для всех нас», — заметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы познакомились с Георгием Шамгуновичем около двадцати лет назад — на играх КВН. Для меня он был старшим другом, наставником. Он всегда помогал огромному количеству людей — и это было для него приятной нормой. Без него будет пусто», — поделился эмоциями солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

На церемонию прощания пришел и экс-депутат Госдумы РФ Марат Бариев. Несколько лет он возглавлял Министерство по делам молодежи, спорту и туризму республики и тесно сотрудничал с Гатауллиным.

«Буквально на днях мы хотели обсудить планы, которых у Георгия Шамгуновича всегда было много, и известие о его кончине, конечно, стало полной неожиданностью. Георгий Шамгунович — незаменимый человек, он хорошо знал систему образования, был главным куратором всех шефских связей республики с воинскими частями, летнего отдыха детей. Он занимался трудными подростками — систему работы с ними в Татарстане организовывал именно он. Георгий Шамгунович был для всех наставником, коллегой, близким другом. Главное, что его отличало, — это доброта к людям, и люди к нему тянулись», — рассказал Бариев.