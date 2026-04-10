Наставник «Пармы» рассказал, к чему готовиться в матче с УНИКСом в полуфинале Basket Cup

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин считает УНИКС – лидером чемпионата. Он предположил, каким может оказаться предстоящая встреча с татарстанцами в рамках «Финала четырех».

«УНИКС – атлетичная команда, один из лидеров чемпионата, с которым каждая игра в этом сезоне была жёсткой и неуступчивой. В полуфинальном матче "Финала четырёх" нам нужно быть готовыми к контактной борьбе с первых секунд, показать максимальную энергию, контролировать подбор, быть внимательными со снайперами соперника и сосредоточенными все 40 минут. В нападении двигать мяч, играть смело и командно. Приложим максимум усилий и будем играть на победу», – цитирует Пашутина пресс-служба турнира Basket Cup.

Команда Велимира Перасовича завершила регулярный чемпионат на первом месте в группе «Б» с балансом побед и поражений 4-2 и занимает первое место. Внутрисезонный турнир Basket Cup проводится впервые и имеет международный статус.

Полуфинал турнира Basket Cup стартует сегодня, 10 апреля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на КСК «Арене». Начало – 17:00 мск.

Во второй паре «Финала четырех» сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало – в 19:45 мск.