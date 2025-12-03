Наставник «Оренбурга» Ахметзянов: В первую очередь нам нужен результат

Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов считает, что его команде необходима высокая концентрация для победы в последнем матче против грозненского «Ахмата», чтобы достойно уйти на зимний перерыв в РПЛ.

«Впереди последний матч в году. Команда подходит к нему с пониманием, что нужно бросить все силы на эту игру. К сожалению, мы не добились положительных результатов на последнем выезде.

Но мы прекрасно понимаем — в первую очередь нам нужен результат. Работаем и над эмоциональным фоном, чтобы забрать три очка у «Ахмата». Никто не должен витать в облаках или думать об отпуске. Все должны сконцентрироваться на последней игре и планомерно подходить к ней», – сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

Наставник оренбуржцев отметил физическое состояние своей команды, заявив, что в последнем туре среди 16 команд его коллектив стал самым пробегаемым во всех зона согласно общей статистики РПЛ. Также Ахметзянов считает, что игра его команды сейчас «смотрибельна и нравится всем».

Матч 18 тура «Ахмат» – «Оренбург» пройдет 5 декабря в Грозном. В настоящий момент «Оренбург» находится на 14 место в турнирной таблице с 12 очками.