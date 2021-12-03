Наставник «Олимпиакоса» о победе над УНИКСом: Вели в счете, но сделали очень много ошибок

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас прокомментировал пресс-службе Евролиги победу в Казани над УНИКСом в овертайме (87:74), подчеркнув, что его команда почти всю игру вела в счете.

Барцокас признал, что гости сделали немало ошибок. «Я не знаю, как мы выиграли. Мы сделали так много ошибок, как будто мы много раз пытались покончить жизнь самоубийством во время игры. Но мы контролировали это. Мы лидировали в счете почти всю игру, и у нас было много возможностей закончить <…>, но мы этого не сделали», — констатировал он.

Наставник греков отдал должное казанцам: «<…> отмечу талант, которым обладает УНИКС. Наконец, нам удалось выиграть эту игру, так что это командная победа, которую я очень ценю. Это отличная командная победа на выезде, так что поздравляем наших игроков, а теперь давайте сосредоточимся на следующей игре».

При этом Барцокас высоко оценил достигнутый результат: «Хочу поздравить нашу команду с такой значимой победой! Я очень уважаю УНИКС и ценю этот выигрыш, который мы добыли в матче с командой, которая в Казани обыграла „Реал“ и „Милан“. На мой взгляд, ключевым моментом стало наше превосходство в десять результативных передач и семь подборов над соперником».