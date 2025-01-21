Наставник нижнекамского «Реактора» получил 7-матчевую дисквалификацию

Старший тренер нижнекамского «Реактора», молодежной команды ХК «Нефтехимик», Игорь Федоров получил семиматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

В заявлении говорится, что КХЛ рассмотрела видеоматериалы матча регулярного чемпионата МХЛ между нижнекамской командой и казанским «Ирбисом» (0:8), который прошел 18 января, и установила, что Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку.

Тренер отстранен на период с 20 января по 5 февраля 2025 года включительно. Отмечается, что на него уже накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах 2022-23 и 2023-24 годов.

Ранее Спортивно-дисциплинарный комитет МХЛ дисквалифицировал за драку шестерых игроков «Реактора» и одного хоккеиста «Ирбиса».

В злополучном матче в начале третьего периода при счете 7:0 в пользу гостей хоккеисты устроили две массовые драки подряд, после которых 12 игроков обеих команд были удалены до конца игры. По итогам всего матча «Реактор» и «Ирбис» получили 353 штрафные минуты на двоих.