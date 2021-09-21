Наставник «Нефтяника»: С нулем заброшенных шайб игра не выигрывается

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал поражение в Красноярске от «Сокола» (0:2). На послематчевой конференции он отметил, что у его подопечных за игру было множество возможностей, однако ни одну из них так и не удалось реализовать.

«С нулем заброшенных шайб игра не выигрывается, — подчеркнул он. — Хотя у нас были возможности: буллит и играли пять на три, имели много большинства. Но что-то не получалось у ребят. Поэтому и проиграли», — рассказал он.

Также специалист похвалил вратарей обеих команд за хорошую игру.