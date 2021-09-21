news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 сентября 2021  19:58
Cергей Гаврилов

Наставник «Нефтяника»: С нулем заброшенных шайб игра не выигрывается

news_top_970_100

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал поражение в Красноярске от «Сокола» (0:2). На послематчевой конференции он отметил, что у его подопечных за игру было множество возможностей, однако ни одну из них так и не удалось реализовать.

«С нулем заброшенных шайб игра не выигрывается, — подчеркнул он. — Хотя у нас были возможности: буллит и играли пять на три, имели много большинства. Но что-то не получалось у ребят. Поэтому и проиграли», — рассказал он.

Также специалист похвалил вратарей обеих команд за хорошую игру.

#нефтяник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100