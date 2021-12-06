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Спорт
6 декабря 2021  23:30
Cергей Гаврилов

Наставник «Нефтяника» о победе над «Дизелем»: Сегодня вышли на лед гораздо организованнее

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Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал четвертую подряд домашнюю победу в чемпионате ВХЛ над пензенским «Дизелем» (7:2). Он похвалил своих подопечных за отличную домашнюю серию. 

«Молодцы, что выстояли и забили хорошие шайбы, взяли игру под контроль. А так, всех с победой, хорошая домашняя серия — четыре победы. Но все понимают, что мы не очень хорошо стартанули», — цитирует специалист пресс-служба ХК. 

Он признал, что проблемы с игровой дисциплиной остаются, оба гола хозяева пропустили в меньшинстве. 

«Сегодня вышли гораздо организованнее, настраивались на соперника, знали, что у них есть изменения — опытные ребята подъехали, — отметил Гизатуллин. — Единственное, что немножко подвела нас дисциплина. Два удаления в зоне атаки, которые соперник реализовал».

 

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