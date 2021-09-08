Наставник «Нефтяника» о победе над «Академией Михайлова»: Забили хорошие шайбы

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Академией Михайлова» (4:0), посчитав игру команды практически образцовой.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Они долго ждали такой уверенной хорошей игры. Выполнили все по заданию, забили хорошие шайбы. Готовимся дальше. Надеюсь, будем продолжать играть так же уверенно», — сказал Гизатуллин.

Оценивая три подряд удаления хозяев во втором периоде, наставник отметил, что на игроков повлияли эмоции.

«Наверное, перехлестывали эмоции. Почувствовали вкус победы, поняли, что можно забивать. Объясняем ребятам, что малейшая задержка, наложение рук, и хоккеисты теряют равновесие, давая повод удалить. Будем с этим бороться», — сказал тренер..

Комментируя игру голкипера Рафаэля Хакимова, Гизатуллин назвал его молодцом.

«Вся команда играла хорошо, помогала ему. И когда вратарь надежно действует, ребята тоже уверенно себя чувствуют. Мы после прошлой игры сказали, что в этом прелесть командного вида спорта: сегодня кто-то тащит игру, у кого-то не получается. Завтра можем и поменяться ролями. Ничего в этом особенного нет. Вратарь — молодец», — заключил специалист.