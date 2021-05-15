Наставник «Нефтехимика» о поражении от «Чайки»: эта игра ничего не решала

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал клубной пресс-службе гостевое поражение от «Чайки» (0:1) в последнем туре чемпионате ФНЛ, подчеркнув, что игра ничего не решала.

«Игра ни для кого ничего не решала с учетом поступивших новостей о том, что ни 5-е, ни 6-е место выступать в стыках за выход в РПЛ не может. Команды вышли порадовать зрителей. Это получилось», — резюмировал наставник гостей.

Новикову понравился первый тайм. «В первом тайме мы выглядели предпочтительнее, сильнее, создали много моментов. К сожалению, их не реализовали. Плюс у нас есть вопрос по пенальти, который судья не назначил. На наш взгляд, стопроцентный», — отметил он.

И не понравился второй. «Во втором тайме „Чайка“ выглядела предпочтительнее. Забитый гол внес большую лепту: у соперника появилось пространство, стало больше быстрых атак, пошли моменты, поэтому игру можно разделить на два тайма», — заключил Новиков.