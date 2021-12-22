Наставник «Нефтехимика» о победе в Хабаровске: Очень тяжелая, очень нужная победа

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Хабаровске над «Амуром» (3:1).

При этом специалист похвалил не только работу голкипера Франса Туохимаа, но и действия команды в меньшинстве.

«Поздравляю ребят и всех наших болельщиков с победой! Очень тяжелая, очень нужная победа, но это только первый шаг в нашем затяжном турне по Дальнему Востоку и Сибири. Сегодня нас здорово выручил вратарь, дважды с ленточки ворот отбил шайбу. Соперник нанес 36 бросков в створ. Мы также здорово сыграли в меньшинстве, не пропустили. В большинстве забили», — заметил Леонтьев.