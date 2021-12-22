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Спорт
22 декабря 2021  16:26
Cергей Гаврилов

Наставник «Нефтехимика» о победе в Хабаровске: Очень тяжелая, очень нужная победа

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Хабаровске над «Амуром» (3:1).

При этом специалист похвалил не только работу голкипера Франса Туохимаа, но и действия команды в меньшинстве. 

«Поздравляю ребят и всех наших болельщиков с победой! Очень тяжелая, очень нужная победа, но это только первый шаг в нашем затяжном турне по Дальнему Востоку и Сибири. Сегодня нас здорово выручил вратарь, дважды с ленточки ворот отбил шайбу. Соперник нанес 36 бросков в створ. Мы также здорово сыграли в меньшинстве, не пропустили. В большинстве забили», — заметил Леонтьев.

#ХК Нефтехимик
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