Наставник «Нефтехимика» о победе над «Сибирью»: Результат за счет самоотверженной игры

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу над новосибирской «Сибирью» (4:2), отметив самоотверженность своих подопечных.

«Парни — молодцы! Проявили стойкость и характер! Волевая победа. Здорово сыграли в меньшинстве, здорово в конце подтащил Франс (Туохимаа, голкипер). За счет самоотверженной игры, ловя шайбу на себя, к нам пришел результат. Готовимся к следующей игре. У нас будет очень сложный соперник — „Салават Юлаев“», — резюмировал Леонтьев.

Комментируя большое количество удалений в матче, наставник посчитал это следствием переизбытка эмоций.

«Наверное, от переизбытка эмоций. Сам помню себя игроком. Бывали такие моменты, когда стараешься выиграть, отобрать шайбу у соперника, а получаешь удаление. Это не из-за того, что техники или мастерства не хватает. На собраниях мы постоянно говорим, что удаления чреваты. В КХЛ каждое удаление — это голевые моменты. Сегодня был такой серьезный соперник, как „Сибирь“. Они очень неплохо умеют реализовывать большинство. Это показали еще на турнире в Магнитогорске. Так что мы все осознаем ответственность за эти удаления», — отметил он.