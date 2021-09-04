Наставник «Нефтехимика» о победе над «Йокеритом»: «Это была отличная проверка»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимик» Олег Леонтьев прокомментировал клубной пресс-службе победу над «Йокеритом», оставшись довольным игрой своих подопечных.

«Это была отличная проверка с сильным соперником. Мы выдержали и проявили характер, сражались до конца. Было огромное желание победить. Спасибо ребятам, что показали отличный хоккей. Вратарь здорово сыграл, блокировали много бросков. Достойная игра сегодня была. В таких матчах закаляется характер, хоккеисты растут в мастерстве. Поздравляем наших новичков, кто сегодня забил первые голы в КХЛ», — резюмировал Леонтьев.

Наставник хозяев назвал соперника опытной командой: «„Йокерит“ — очень опытная команда. Как обычно готовились к игре, разбирали их. К каждому сопернику готовимся индивидуально, и „Йокерит“ тут не исключение. По ходу матча также вносили некоторые корректировки».

Говоря об удалениях хозяев, Леонтьев признал, что его игрок удалялись по делу. «Удаления были такие. „Обнимашки“, когда игрок держит соперника за талию плюс клюшку между ног засовывать нельзя. Такие нарушения сейчас сразу и нещадно отмечаются арбитрами. Парни знают об этом, но в порыве эмоций хотят сыграть быстрее и жестче. А против таких команд, как „Йокерит“, удаляться нельзя. Быстро накажут розыгрышем лишнего игрока. Вы сегодня видели, как они здорово разыгрывали большинство», — отметил он.

Тренер обратил внимание, что у «Йокерита» половина команды играет в сборной Финляндии: «Сейчас много квалифицированных легионеров и в российских командах. „Йокерит“ — хорошая команда, наполненная хорошими игроками. Там почти полкоманды „сборников“ играет».