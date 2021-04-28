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Ру Тат
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28 апреля 2021  21:38
Сергей Гаврилов

Наставник «Нефтехимика» о победе над «Балтикой»: Качество нашего футбола повышается

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в чемпионате ФНЛ над калининградской «Балтикой» (2:1).

«Тяжелейшая игра с хорошим соперником. Приятный счет, доволен победой, кроме последних секунд, когда у соперника были моменты. Мы же не реализовали еще два стопроцентных момента. Счет закономерный, обыграли сильную команду, претендовавшую на попадание в первую четверку», — подчеркнул Новиков.

Наставник нижнекамцев констатировал, что качество игры «Нефтехимика» повышается: «Пенальти в наши ворота комментировать не буду. Главное, что ребята проявили характер. И ничьи бывают разными. Бывают обидные потери очков, бывают, наоборот, приобретения. Нам важнее качество игры, благо задача на сезон именно повышение этого качества. И повышение психологической уверенности, что в некоторых матчах нам не хватало. Но в этом году проиграли всего раз лидеру — „Крыльям Советов“. В целом качество нашего футбола повышается».

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