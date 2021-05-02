Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над московским «Велесом» (2:0).
По словам наставника, для обеих команд игра получилось интересной. Оба гола были забиты в первые минуты встречи, и казанцы, полагает Новиков, могли бы увеличить свое преимущество.
«Победа могла быть крупнее, — заметил специалист. — Были моменты и у „Велеса“, но наша победа закономерна. Осталось два матча, хотим их выиграть, чтобы подняться выше в турнирной таблице».
Комментируя выбор Исупова на вратарской позиции, наставник «Нефтехимика» пояснил, что на данный момент он играет увереннее.
«Будет сильнее Голубев — будет он играть. Все объективно», — заключил главный тренер нижнекамской команды.
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Наставник «Нефтехимика»: Наша победа закономерна, но счет мог быть и крупнее
Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над московским «Велесом» (2:0).