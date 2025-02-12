Наставник «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал поражение команды в овертайме

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев по окончании матча с «Сочи» (3:2 ОТ) прокомментировал поражение команды в овертайме.

«Жаль, что упустили победу. Я все равно благодарен ребятам, провели такой тяжелый матч. Была целеустремленность, было огромное желание победить. Даже несмотря на то, что добирались очень сложно, практически всю ночь летели. Все скомкалось, без раскатки утренней. Не та подготовка, какая должна была быть. Но все равно здорово. Жаль, что пропустили в овертайме. А так отлично сыграли в меньшинстве, не дали забить сопернику, сами забили в большинстве. Хорошая реализация получилась. К сожалению, вот эти небольшие ошибки, которые влияют на итоговый счет, сказались. А так, спасибо болельщикам, которые приехали сюда нас поддержать, приятно было видеть нижнекамских болельщиков. Движемся дальше», – цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Следующий матч нижнекамский клуб проведет дома против СКА 15 февраля.