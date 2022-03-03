Наставник «Нефтехимика» Леонтьев посетовал на строгое судейство в матче с «Трактором»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Челябинске от «Трактора» (1:2) в Кубке Гагарина.

«Сегодня парни очень много бросков блокировали, проявляли самоотверженность, играли на результат. Во втором периоде было много удалений. 8 минут большинства дали сопернику, но выстояли. Грамотно блокировали, сделав выводы из прошлой игры. В третьем периоде имели хорошие голевые моменты, дважды попали в штангу, немного не повезло. Концовка отличная, но без голов. Уверен, что дома мы дадим бой и вернемся в серию», – заявил специалист.

Тренер назвал свою команду дисциплинированной, заявив при этом, что нижнекамцев стали строже судить. По мнению Леонтьева, рецепт успеха в оставшихся матчах — реализация моментов и улучшение дисциплины.



«Работа над реализацией, больше лезть на ворота. Счастье оно у чужих ворот. Естественно, меньше удаляться. Уже ясно, что игра в большинстве - это козырь «Трактора». На это сделаем акцент и усилим нашу дисциплину. Вы видите, что в третьем периоде была игра без удалений, и она была равная», – считает Леонтьев.

Объясняя отсутствие в составе финского голкипера Франса Туохимаа и чешского защитника Рональда Кнота, тренер сослался на травму и ротацию. «У Кнота небольшое повреждение, а у Франса прошла ротация. Мы Озолину также доверяем», – заявил наставник «Нефтехимика».