Наставник «Нефтехимика» Леонтьев: «Нравится обновленный формат КХЛ, регулярка интересная»

«Нефтехимик» продолжает упорную борьбу за место в восьмерке сильнейших команд Востока. Нижнекамский клуб в этом сезоне амбициозно настроен проявить себя в первом раунде плей-офф. Главный тренер команды Олег Леонтьев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» рассказал о состоянии «Нефтехимика» перед заключительными матчами регулярки.

Олег Леонтьев: «Перед началом сезона боялись, что из-за отсутствия пауз в чемпионате у ребят пойдут травмы, накопится усталость» Фото: hcnh.ru

«Хорошая игра в защите – это основа любых побед»

Олег Юрьевич, в межсезонье вы много говорили о том, что для «Нефтехимика» важно играть по ходу регулярки в быстрый атакующий хоккей. Остается немного времени до конца первой части чемпионата, довольны ли вы игрой команды?

В целом, доволен. В матчах регулярки мы забивали много голов. Это всегда интересно и здорово для зрителей. Да и хоккеистам приятнее участвовать в результативных играх. У нас тренировочный процесс заточен под атакующий хоккей. Стараемся требовать от игроков голов, комбинаций, агрессии у ворот соперника. Словом, все то, что очень нравится зрителям. Об обороне, конечно, тоже не забываем. Хорошая игра в защите – это основа любых побед.

Как оцените физическое состояние команды перед заключительным этапом регулярного чемпионат? Часто ли хоккеисты говорят об усталости?

Перед началом сезона боялись, что из-за отсутствия пауз в чемпионате у ребят пойдут травмы, накопится усталость. Были определенные опасения по этому поводу. Но в течение регулярного чемпионата мы выбрали правильную методику, которая позволила ребятам больше отдыхать и быстрее восстанавливаться от матча к матчу. Глобальных, серьезных травм у нас, слава богу, пока что нет и будем надеяться, что не будет. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии. Не наблюдалось по ходу сезона откровенных провалов в плане результатов, за исключением, может, первых десяти матчей. Каждая игра проходит в высоком темпе. Скорости и нагрузки ребята выдерживают, поэтому, мне кажется, мы нашли рецепт против такого плотного графика в чемпионате.

«Интересно работать, когда чемпионат такой захватывающий, очень плотная таблица» Фото: hcnh.ru

Олег Юрьевич, а на ваш взгляд обновленный формат чемпионата имеет больше или минусов?

На мой взгляд, больше плюсов. Даже когда проводились опросы среди болельщиков, зрителей, практически все говорили, что им нравится, когда в чемпионате так много игр. Каждый день в российском хоккее появляются какие-то новости, происходят события. Я думаю, зрители довольны. Да и нам по большому счету нравится такая насыщенность сезона. Интересно работать, когда чемпионат такой захватывающий, очень плотная таблица, практически каждый день какие-то изменения в турнирной таблице происходят.

«На кого бы мы не вышли, мы всегда будем готовиться по полной программе и сражаться до последнего»

Буквально недавно общались с Анселем Галимовым. Он нам рассказал, что в текущем сезоне особенно тяжелы для команды выезды на Дальний Восток. Как считаете, насколько сложно адаптироваться команде к таким сериям матчей?

Вспоминая свою карьеру игрока, я по себе могу сказать, что, когда мы раньше регулярным рейсом летали на Дальний Восток, это было намного сложнее. Сейчас команда в комфортных условиях находится. Мы живем по московскому времени, не сидим в аэропортах, не ждем рейсов. Мы приезжаем на игры, потом сразу улетаем. Объективно сейчас намного легче стало. Да, разница в часовых поясах дает о себе знать, все это необычно для хоккеистов. Но нам пару раз за сезон слетать на Восток не так страшно, как командам, которые находятся там и постоянно летают на Запад. Им намного сложнее.

«Мне кажется, новый формат чемпионата сказался для всех команд положительно» Фото: hcnh.ru

Олег Юрьевич, а вот какие эмоции вы испытываете, когда смотрите в календарь игр, и видите, что предстоит провести два матча за два дня, как это у вас было в конце ноября?

У нас, по-моему, уже были ситуации, когда приходилось за два дня играть два матча. Поэтому мы были готовы к этому. Знали с тренерским штабом, как готовить команду в подобных ситуациях. Я считаю, ничего сверхъестественного в таких играх нет, поэтому мы без опаски отреагировали, когда узнали, что нам придется играть два дня подряд.

Есть мнение, что новый формат чемпионата сказался плюсом именно для команд-андердогов. Вы согласны с таким утверждением?

Мне кажется, новый формат чемпионата сказался для всех команд положительно (улыбается). Регулярка в этом сезоне особенно интересная.

Олег Юрьевич, признайтесь, строите уже какие-то предположения, с кем хотелось бы встретиться в первом раунде плей-офф?

Если честно, в этом году все соперники высокого уровня. На кого бы ты не попал, везде нужно готовиться. Есть, конечно, нюансы с некоторыми командами. Пока, безусловно, рано загадывать, какие пары будут в четвертьфиналах. Да и не принято выбирать как-то соперника, особенно, например, в нашем положении. Для нас главное – выйти в плей-офф. На кого бы мы не вышли, мы всегда будем готовиться по полной программе и сражаться до последнего. Сейчас нам важно выложиться в заключительных матчах регулярки, а дальше будем готовиться.

«Важно, чтобы российский зритель концентрировался на нашем хоккее, ходил с удовольствием на матчи» Фото: hcnh.ru

«Матчи показывают, что мы способны играть на равных с любым клубом КХЛ»

Прошло чуть больше месяца с момента закрытия трансферного окна. Довольны ли вы глубиной состава?

Если говорить правдиво, то хотелось бы видеть еще пару защитников в команде, чтобы играть более надежно в обороне. В большинстве бы нам это тоже позволило построить более креативный хоккей. Но в любом случае я очень доволен тем составом, которым обладаю на данный момент. У нас много молодых талантливых игроков, которые здорово прогрессируют по ходу этого сезона. Достаточно опытных мастеровитых хоккеистов. Матчи показывают, что мы способны играть на равных с любым клубом КХЛ. Это главный показатель, позволяющий сказать, что команда по глубине состава находится в оптимальных условиях.

Вратарский вопрос – довольно болезненный для «Нефтехимика» в этом сезоне. Насколько сильно вы ждете возвращения в строй Эмиля Гарипова?

Как Эмиль восстановится, будет в полной готовности, естественно, он сразу будет с командой. Когда у него окончательно закончится процесс реабилитации, я даже не знаю. Мы рассчитывали изначально на него в январе, но, возможно, он сможет восстановиться только к февралю. Мы ждем его возвращения, надеемся, что он нам поможет. У нас, помимо Эмиля, есть еще два хороших вратаря: это Саша Судницын и Андрей Тихомиров. На них мы тоже очень рассчитываем. Они показывают достойную игру, поэтому у болельщиков не должно быть опасений по поводу вратарской позиции.

Олег Юрьевич, насколько вам не хватает матчей сборной России с сильнейшими сборными мира?

У Канады, США сейчас также нет матчей с нами, тоже, наверное, думают об играх со сборной России. Там очень интересный внутренний чемпионат. Нам нужно сильнее развивать нашу континентальную хоккейную лигу. Важно, чтобы российский зритель концентрировался на нашем хоккее, ходил с удовольствием на матчи. Сейчас трудно говорить о том, будет ли Олимпиада с участием сборной России, любой международный турнир. Такая вот ситуация произошла. Ничего страшного, переждем и дай бог примем участие на чемпионате мира в ближайшие годы.

Фото на анонсе: hcnh.ru