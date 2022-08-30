news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
30 августа 2022  15:23

Наставник «Нефтехимика» Леонтьев: «Мы в поиске хоккеиста, который зацементирует оборону»

news_top_970_100

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мыслями, касаемо позиции, которую бы нижнекамский клуб желал укрепить перед стартом этого сезона.

«По тактическим схемам особо ничего не поменялось. Но то, что работает, надо улучшать. У нас ушли два ведущих защитника и капитан команды. Надеюсь, новички восполнят потери, хотя, конечно, будет сложно. Из защитников-иностранцев пришёл только француз Овитю, так что мы ещё в поиске хоккеиста, который зацементирует оборону и поможет атаке», – цитирует Леонтьева Metaratings.

Напомним, первый матч нового сезона подопечные Леонтьева проведут 3 сентября в Москве против ЦСКА.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу на предсезонном турнире Танеко в Казани. В двух играх нижнекамский клуб  одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

#хоккей #ФК Нефтехимик #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100