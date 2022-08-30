Наставник «Нефтехимика» Леонтьев: «Мы в поиске хоккеиста, который зацементирует оборону»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мыслями, касаемо позиции, которую бы нижнекамский клуб желал укрепить перед стартом этого сезона.

«По тактическим схемам особо ничего не поменялось. Но то, что работает, надо улучшать. У нас ушли два ведущих защитника и капитан команды. Надеюсь, новички восполнят потери, хотя, конечно, будет сложно. Из защитников-иностранцев пришёл только француз Овитю, так что мы ещё в поиске хоккеиста, который зацементирует оборону и поможет атаке», – цитирует Леонтьева Metaratings.

Напомним, первый матч нового сезона подопечные Леонтьева проведут 3 сентября в Москве против ЦСКА.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу на предсезонном турнире Танеко в Казани. В двух играх нижнекамский клуб одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и «Ак Барсом» (4:3 ОТ).