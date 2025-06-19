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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 10:24

Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал об отставке из «Спартака» в 2023 году

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Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин в интервью «Татар-информу» рассказал об отставке из «Спартака» в 2023 году.

«Да, я делал анализ в кулуарах, думал, почему это произошло. Если вкратце – сначала все было хорошо, а потом резко сломалось. Но это внутренние мои дела, не думаю, что стоит на всеобщее обсуждение это выносить. У меня есть объяснение, почему так случилось. Вы знаете, я совершенно не жалею о том, как сложились обстоятельства после отставки из «Спартака». Потому что когда я вернулся в «Химик», то в этом году мы сразу взяли Кубок Петрова. Так что все нормально. Руководство «Спартака» не удовлетворил результат команды, поэтому они приняли решение прекратить со мной сотрудничество», – сказал Гришин.

Игорь Гришин возглавил «Спартак» в 2022 году, однако после серии поражений покинул команду в феврале 2023 года.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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