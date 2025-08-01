Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин: «Мы еще не закончили комплектование состава»

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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился ожиданиями от конкуренции в Восточной конференции в предстоящем сезоне КХЛ.

«Будет ли в этом сезоне конкуренция за плей-офф на "Востоке" особенно событийной и насыщенной? Мы видим, что все команды хорошо усилились в это трансферное окно. Это еще и связано с тем, что многие игроки потеряли свои рабочие места (имеется в виду прекращение существование "Витязя", прим. "ТИ-Спорта"), поэтому трансферные кампании практически ни у одной команды не заканчиваются в августе. Мы тоже еще до конца не закончили комплектование состава. Да, у нас укреплены многие позиции, но мы продолжаем смотреть в сторону рынка.

Наши основные конкуренты за восьмое место на "Востоке"? Я бы не стал отдельно выделять какую-либо из команд. Мы видим, что и в "Амур", и "Адмирал" пришли хорошие игроки. Полагаю, сильнее станет и "Барыс", который нельзя сбрасывать со счетов. Конкуренция в лиге растет с каждым сезоном, поэтому, конечно, все хотят подойти к сезону в боевом составе. Чтобы и ротация была, и скамейка длинная», – отметил Гришин.

В последние два сезона «Нефтехимику» не удавалось пробиться в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2025 года главным тренером нижнекамцев является Игорь Гришин, который сменил на посту наставника команды Олега Леонтьева.