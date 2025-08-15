news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 августа 2025 10:08

Наставник «Нефтехимика» Гришин: «В «Реакторе» есть очень интересные ребята»

Читайте нас в
Телеграм
Наставник «Нефтехимика» Гришин: «В «Реакторе» есть очень интересные ребята»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил перспективы молодых игроков из «Реактора» попасть в главную команду Нижнекамска.

«Мы будем использовать молодых ребят, так как сегодня не было в составе достаточного количества лимитчиков. Следим за «Реактором», там есть очень интересные ребята, но в наше время сложно из МХЛ сделать шаг в КХЛ. Надо почувствовать мужской хоккей в ВХЛ. Ребята с нами тренируются, кто-то из кандидатов был на турнире в Ижевске. Место в составе нужно заслужить, пока молодого звена у нас нет», – цитирует Гришина корреспондент «ТИ-Спорта».

Вчера в рамках контрольного матча «Нефтехимик» уступил на выезде «Ак Барсу» со счетом 1:4.

#ХК Нефтехимик #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025