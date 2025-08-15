Наставник «Нефтехимика» Гришин: «В «Реакторе» есть очень интересные ребята»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил перспективы молодых игроков из «Реактора» попасть в главную команду Нижнекамска.

«Мы будем использовать молодых ребят, так как сегодня не было в составе достаточного количества лимитчиков. Следим за «Реактором», там есть очень интересные ребята, но в наше время сложно из МХЛ сделать шаг в КХЛ. Надо почувствовать мужской хоккей в ВХЛ. Ребята с нами тренируются, кто-то из кандидатов был на турнире в Ижевске. Место в составе нужно заслужить, пока молодого звена у нас нет», – цитирует Гришина корреспондент «ТИ-Спорта».

Вчера в рамках контрольного матча «Нефтехимик» уступил на выезде «Ак Барсу» со счетом 1:4.