Наставник «Мурмана» о поражении от «Ак Барс-Динамо»: Начали играть с 65-й минуты

«Мурман» всерьез начал играть лишь в середине второго тайма. Такое мнение выразил главный тренер мурманского клуба по хоккею с мячом Олег Батов, прокомментировав поражение в Дербышках от «Ак Барс-Динамо» (3:7).

«Играть мы начали примерно с 65-67-й минуты. К тому моменту, хозяева, возможно, уже остановились при счете 7:1», – сказал наставник гостей.

Он посетовал на то, что у его команды нет стабильно хорошей игры.

«Вообще играем как на качелях – то получается, то нет. Нет стабильно хорошей игры. То ли эмоций много тратим, надо успевать восстанавливаться. Будем разбираться», – резюмировал Олег Батов, сообщает пресс-служба мурманского клуба.