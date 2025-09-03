Наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов: «Мы не будем проходной командой»

Фото: hcdinamo.by

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил шансы своей команды в новом сезоне.

«В этом году большой плюс – многие ребята остались в команде. Но некоторые игроки только пришли, новый вратарь. Всё равно нужно немного подождать, но мы точно хотим начать играть с ходу. Команда растёт, прогрессирует. Наши молодые ребята в этом прогрессе участвуют. Егор Бориков был лидером по голам в плей-офф.

Раньше молодые ребята хотели уезжать и считали, что там лучше. Но мы доказали, что у нас шикарные условия, ребята развиваются и могут воплощаться в очень хороших игроков. Мы не будем проходной командой. На нас будут настраиваться по-другому, мы это понимаем. И разговариваем с ребятами об этом, они должны быть сильнее», — сказал Квартальнов на пресс-конференции для СМИ.

В сезоне-2024/25 минчане стали четвертыми на «Западе» и десятыми в регулярном чемпионате.

В розыгрыше Кубка Гагарина белорусская команда дошла до четвертьфинала, уступив в серии челябинскому «Трактору» (4-1).