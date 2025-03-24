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Общество 24 марта 2025 10:28

«Наставник – Минниханов»: ветеран СВО рассказал об ожиданиях от программы «Батырлар»

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«Наставник – Минниханов»: ветеран СВО рассказал об ожиданиях от программы «Батырлар»
Рушан Мингазов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хотелось бы получить знания по развитию муниципальных образований, а также обучиться методике работы по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом заявил ветеран спецоперации Рушан Мингазов, говоря про свои ожидания от программы «Батырлар».

Отметим, что в зоне СВО Мингазов служил два года и за это время прошел путь от рядового до командира взвода. Его специализация – оператор БПЛА.

«Такие обучающие программы очень нужны, и не только мне, а многим другим ребятам – тем, кто решит реализовать на гражданке свой управленческий потенциал, почувствует себя способным осуществлять большие задачи», – сказал Мингазов в интервью газете «Республика Татарстан».

Он отметил, что, когда СВО закончится, на «гражданку» вернутся активные, крепкие ребята со своим мнением о происходящем в стране, получившие переоценку жизненных ценностей и новое осмысление перспектив страны. Мингазов считает, что этим людям нужно дать возможность проявиться во власти и на других важных должностях.

По его мнению, бойцы СВО станут руководителями нового формата. На местах они начнут принимать такие же энергичные, выверенные и оперативные решения, какие принимали на фронте.

Ему, в свою очередь, хочется в рамках программы узнать о развитии муниципальных образований, подробнее изучить методы работы по патриотическому воспитанию молодежи. А если он пройдет конкурс, то его мечтой станет получить наставником Раиса РТ Рустама Минниханова.

#СВО #Батырлар. Герои Татарстана
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