Наставник «Кузбасса» о поражении от «Зенита-Казани»: Смогли вернуться в игру после ошибок

Игорь Юричич, главный тренер кемеровского «Кузбасса», прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от казанского «Зенита» (0:3).

Специалист отметил, что, несмотря на проигрыш, команда хорошо играла, к тому же сумела вернуться в игру после ряда ошибок в начале матча.

«Мы знали, что это будет тяжелый матч, но есть позитивная сторона, есть негативная сторона, — заявил Юричич. — Негативная — мы допустили сначала четыре ошибки, и на старте было тяжело найти хорошую игру, вернуться против „Зенита“. Но хорошо, что мы успели снизить съем соперника, очень хорошо играли на блоке и в защите. После замены двух игроков поменялась динамика нашей игры, но мы много ошибались на подаче, не получились атаки в очень важные моменты».