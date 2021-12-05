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Спорт
5 декабря 2021  23:26
Cергей Гаврилов

Наставник «Кузбасса» о поражении от «Зенита-Казани»: Смогли вернуться в игру после ошибок

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Игорь Юричич, главный тренер кемеровского «Кузбасса», прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от казанского «Зенита» (0:3).

Специалист отметил, что, несмотря на проигрыш, команда хорошо играла, к тому же сумела вернуться в игру после ряда ошибок в начале матча.

«Мы знали, что это будет тяжелый матч, но есть позитивная сторона, есть негативная сторона, — заявил Юричич. — Негативная — мы допустили сначала четыре ошибки, и на старте было тяжело найти хорошую игру, вернуться против „Зенита“. Но хорошо, что мы успели снизить съем соперника, очень хорошо играли на блоке и в защите. После замены двух игроков поменялась динамика нашей игры, но мы много ошибались на подаче, не получились атаки в очень важные моменты».

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