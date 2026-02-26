Наставник «КАМАЗа» Хазов рассказал, что изменил в команде после ухода Ахметзянова

Фото: ФК "КАМАЗ"

Главный тренер челнинского ФК «КАМАЗ» Антон Хазов поделился, какие изменения внес в игру «автозаводцев» после ухода бывшего наставника Ильдара Ахметзянова.

«Мне достался очень сработанный хороший коллектив, который знает, что делать, и работает, как хороший механизм. Футбол для меня начинается с активной обороны как можно дальше от своих ворот. Я сразу внёс чёткие требования по обороне створа, по обороне в полуфланговых зонах. Не думаю, что это что-то новое глобально. Было плюс-минус похожее. Что касается игры в атаке, знаю, что были требования максимально быстро играть вперёд. Это сохранили», – приводит слова Хазова сайт Футбольной национальной лиги.

Антон Хазов возглавил челнинский клуб в октябре 2025 года после того как предыдущий наставник Ильдар Ахметзянов покинул пост и ушел на повышение в РПЛ в «Оренбург». Ранее Хазов работал в качестве ассистента в ФК «Нижний Новгород» и некоторое время исполнял обязанности главного тренера нижегородцев.

После первой половины чемпионата «КАМАЗ» занимает пятую строчку с 32 очками в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/26.

Ближайшую встречу камазовская команда проведет 27 февраля у себя дома против тульского «Арсенала».