Наставник «КАМАЗа»: Третью игру подряд пропускам со стандартного положения

Матч «КАМАЗА» против «СКА-Хабаровска» (0:1) прошел по стандартной схеме для хозяев поля. Челнинская команда готовилась к такому варианту развития событий, однако потеря концентрации не позволила ей довести игру до победы, рассказал на послематчевой конференции старший тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов.

Специалист отметил, что челнинцы были уставшими после долгой дороги, хотя и не считает это допустимой отговоркой.

«Мы ожидали такой рисунок игры, такое построение. Благодарен ребятам, вне зависимости от результата, они сегодня выложились на 100%, хотя дорога была непростая. Третью игру подряд мы пропускаем со стандартного положения. Если первый круг и все кубковые матчи не было вопросов, то во втором круге мы пускаем со стандартов. Будем работать в этом направлении», — заметил Ахметзянов.

Тренер рассказал, что матчи СКА часто проходят по стандартной схеме, включающей пенальти и штрафные удары. «Мы к этому готовились, но, к сожалению, потеряли концентрацию в одном моменте и проиграли», — добавил он.

В заключение он поблагодарил болельщика «КАМАЗа», приехавшего в Хабаровск поддержать свою команду.

«Нужно поблагодарить нашего болельщика, который прилетел с нами в Хабаровск. Наверное, это нелегкий путь и достаточно затратный. Нужно отдать ему должное, он был один на трибуне, но мы его слышали. Спасибо тебе огромное», — заключил он.